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Монстры на каникулах 3 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер 2 New :: 21.03.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Монстры на каникулах 3
Оригинальное название: Hotel Transylvania 3
Прокат в России фильма "Монстры на каникулах 3": 12 июля 2018 года
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О фильме "Монстры на каникулах 3":

Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере, где влюбляется в капитана корабля — загадочную Эрику. Режиссёр: Геннадий Тартаковский. Роли озвучивают: Адам Сэндлер, Селена Гомес.

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Монстры на каникулах 3:

Монстры на каникулах 3
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Горе-творец: Люди сегодня очень странные
Вся эта самобытная и неповторимая реальная история была лишь хлипким прикрытием для того, чтобы Франко мог покадрово переснять как можно большее число сцен «Комнаты», чтобы все поржали

Лара Крофт: Плоско
Нет духа приключения, как нет интриги или драйва. Запал нулевой, и нерв не нащупан. Его не искали

Аннигиляция: Близкие контакты
Фильм становится гибридом несопоставимых элементов фантастики и хоррора, чередуя мутировавших аллигаторов и философские рассуждения

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В мае 2018 года на мировые экраны выходит кинокомикс «Мстители: Война бесконечности», в котором Стражи галактики

Я худею: Бодипозитив
Бортич, удивительно растолстевшей для этой роли, должно быть обидно. Текст ей писали на основе мемасов из пабликов на тему фитнеса
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