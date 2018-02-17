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Монстры на каникулах 3 | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 17.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Монстры на каникулах 3
Оригинальное название: Hotel Transylvania 3
Прокат в России фильма "Монстры на каникулах 3": 12 июля 2018 года
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» Анимация » Компьютерная
» Голливуд » Детское и семейное кино
О фильме "Монстры на каникулах 3":

Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере, где влюбляется в капитана корабля — загадочную Эрику. Режиссёр: Геннадий Тартаковский. Роли озвучивают: Адам Сэндлер, Селена Гомес.

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Монстры на каникулах 3:

Монстры на каникулах 3
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 4

Рецензии и обзоры

Недруги: Кровь на руках

Фильм, который хочет быть большим рассуждением об Америке, истории, войне, насилии, смерти, маскулинности; но за два с лишним часа он так и не откапывает ничего оригинального ни в одной из этих обширных тем

Лёд: Спик фром май харт
Зрителю снова продают старый голливудский сюжет. Теперь это романтическая мелодрама о романе на фоне инвалидности

Смерть Сталина: Зеркало
В этом кино нет клоунов. Есть вата, но она как в жизни. Ианнуччи не делал комедию про придурков. Он делал разоблачение

Охота на воров: Тридцать лямов, бро
Долгие 140 минут дымящихся на солнце мачистских разборок. Сценариста и режиссёра не отпускают киновпечатления его юности

Пятьдесят оттенков свободы: Замужем за Грэем
Если первые две части выглядели как учебник по созависимости в свободных отношениях, то третья выглядит как он же, только в семейных
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16 февраля, пятница

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Прокат в России: 26 июля 2018 года
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15 февраля, четверг

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