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Монстры на каникулах 3 | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 16.11.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Монстры на каникулах 3
Оригинальное название: Hotel Transylvania 3
Прокат в России фильма "Монстры на каникулах 3": 12 июля 2018 года
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О фильме "Монстры на каникулах 3":
Дракула вместе со своими друзьями отправляется в круиз на шикарном лайнере, где влюбляется в капитана корабля — загадочную Эрику. Режиссёр: Геннадий Тартаковский. Роли озвучивают: Адам Сэндлер, Селена Гомес.
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