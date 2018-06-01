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Отель "Артемида" | Трейлеры

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Low-fi промо-ролик New :: 01.06.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Отель "Артемида"
Оригинальное название: Hotel Artemis
Прокат в России фильма "Отель "Артемида"": 23 августа 2018 года
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» Голливуд » Криминальные
        ... » Триллеры
        ... » Фантастика
» Европейское кино » Британское кино
О фильме "Отель "Артемида"":

Британский фантастический криминальный триллер про медсестру, которая управляет секретной скорой помощью для преступников. Режиссёр: Дрю Пирс. В ролях: София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, Джоди Фостер.

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Отель "Артемида":

Отель Артемида
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 14
трейлеры: 5

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