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Отель "Артемида" | Трейлеры
Трейлер R New :: 23.05.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Отель "Артемида"
Оригинальное название: Hotel Artemis
Прокат в России фильма "Отель "Артемида"": 14 июня 2018 года
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О фильме "Отель "Артемида"":
Британский фантастический криминальный триллер про медсестру, которая управляет секретной скорой помощью для преступников. Режиссёр: Дрю Пирс. В ролях: София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, Джоди Фостер.
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