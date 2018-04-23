Кинокасса России: «Тренер» опережает старт «Легенды номер 17» Третью неделю подряд отечественный прокат держится на пятисотмиллионном пороге, продавая по два миллиона билетов за уикенд и обходясь ничтожными приростами...

Бокс-офис США: «Тихое место» вновь занимает первую строчку Ввиду отсутствия среди новичков очевидного лидера вроде «Книги джунглей» два года назад заокеанский уикенд спокойно опустился на 15%...

Непрощённый new

В Каннах покажут фильмы Ларса фон Триера и Терри Гиллиама Как ранее обещал программный директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо, спустя несколько дней после объявления основной программы в неё добавилось ещё несколько картин...