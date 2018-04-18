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Отель Артемис | Трейлеры

Трейлеры » Фантастика Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 18.04.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Отель Артемис
Оригинальное название: Hotel Artemis
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» Голливуд » Криминальные
        ... » Триллеры
        ... » Фантастика
» Европейское кино » Британское кино
О фильме "Отель Артемис":

Британский фантастический криминальный триллер про медсестру, которая управляет секретной скорой помощью для преступников. Режиссёр: Дрю Пирс. В ролях: София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, Джоди Фостер.

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Отель Артемис:

Отель Артемис
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Рэмпейдж: Звероформеры

Скала здесь, в общем, на фоне последних нескольких лет совершенно традиционен (хотя персонаж и заявлен мизантропом), а Джордж, едва успев показать характер, надолго исчезает позади вызванной в нём банальной агрессии

Тихое место: Страна немых
Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии

Гоголь. Вий: Позовите спецэффект
По-прежнему сложно воспринимать это не как разводку, потому что тебе снова показывают две серии процедурала. Но ещё хуже, как обошлись с Вием

Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Перед нами с одной стороны крепкий жанр, а с другой — настоящая взрослая (особенно для подросткового кино) драма

Жажда смерти: Защищатель
Авторы вновь отказываются признать ключевой момент: действия главного героя делают его психопатом
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