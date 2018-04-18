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Отель Артемис | Трейлеры
Трейлер New :: 18.04.18 ссылка на ролик
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Название фильма: Отель Артемис
Оригинальное название: Hotel Artemis
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О фильме "Отель Артемис":
Британский фантастический криминальный триллер про медсестру, которая управляет секретной скорой помощью для преступников. Режиссёр: Дрю Пирс. В ролях: София Бутелла, Дэйв Батиста, Джефф Голдблюм, Джоди Фостер.
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