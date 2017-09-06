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Враги | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 06.09.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Враги
Оригинальное название: Hostiles
Планы выпуска: 2017 год
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» Голливуд » Вестерны
        ... » Драмы
О фильме "Враги":

Драматический вестерн о том, как главный герой решается сопровождать индейского вождя через опасные прерии.

В ролях: Кристиан Бэйл, Розамунд Пайк, Бен Фостер, Стивен Ланг. Режиссёр: Скотт Купер («Чёрная месса»).

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трейлеры: 1

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