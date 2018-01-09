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Родина | Трейлеры
Трейлер, сезон 7 New :: 09.01.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название сериала: Родина
Оригинальное название: Homeland
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О сериале "Родина":
Основано на израильском сериале «Пленники войны». Рассказывается о шпионской работе ЦРУ, направленной на пресечение деятельности исламских террористов. В центре сюжета аналитик и оперативник Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс), страдающая биполярным расстройством.
В сериале также в разное время снимались: Дэмиан Льюис, Мэнди Патинкин, Морена Баккарин, Руперт Френд.
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