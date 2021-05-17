|
Телохранитель жены киллера | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 6 | постеры: 2 | в ролях
Русский трейлер 2 New :: 17.05.21
Название фильма: Телохранитель жены киллера
Оригинальное название: Hitman's Wife's Bodyguard
Прокат в России фильма "Телохранитель жены киллера": 16 июня 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
... » Криминальные
О фильме "Телохранитель жены киллера":
Райан Рейнольдс, Сэмьюэл Л. Джексон, Сальма Хайек в продолжении комедийного боевика про телохранителя киллера.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Телохранитель жены киллера:
Галерея: Минский гик-фестиваль Unicon 2021
Любовь, смерть и роботы: Дети и деды
Пила: Спираль: Свиная голова под прикрытием
Те, кто желает мне смерти: Как Джоли у деревенских кирку одалживала
Непобедимый: Пранк
Заокеанский прокат временно синхронизировался с общемировым — там тоже вышла «Пила: Спираль»...
» Превью 2
16 мая, воскресенье
Отечественный прокат на неделе полностью зависел от двух релизов — детского «Кролика Питера 2» и взрослой «Пилы: Спираль». Однако предпоказы...
14 мая, пятница
13 мая, четверг
|
|
|
|
|
Unicon 2021, косплей, фото «Любовь, смерть и роботы 2», отзыв «Пила: Спираль», отзыв «Чернобыль», подкаст «Гнев человеческий», рецензия «Девятаев», отзыв «Поколение Вояджер», отзыв «Майор Гром», подкаст «Наследие Юпитера», отзыв «Восемь сотен», отзыв «Те, кто желает мне смерти», отзыв Сериал «Неуязвимый», отзыв