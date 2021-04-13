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Телохранитель жены киллера | Трейлеры

Трейлеры » Экшн Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 13.04.21

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Все ролики фильма "Телохранитель жены киллера" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Телохранитель жены киллера
Оригинальное название: Hitman's Wife's Bodyguard
Прокат в России фильма "Телохранитель жены киллера": 16 июня 2021 года
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О фильме "Телохранитель жены киллера":
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Телохранитель жены киллера:

Телохранитель жены киллера
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Сквозь снег: Сезон 2: С голым торсом на лёгком морозе
Сценаристы сами не в курсе, куда они отправят персонажей в следующий момент, то ли бить чечётку, то ли в театре теней исполнять

Мортал комбат: Фигалити
Лю Канг, Джакс, Горо и присные — ребята, конечно, культовые, но средний возраст тех, кто играл в них ещё в начале девяностых, сейчас приближается к пятидесяти

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
Народ у авторов злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь. Это и многое другое обсуждаем в нашем видеоподкасте

Сила грома: Охотницы за злодеями
На выходе получаются такие вам «Охотницы за приведениями», только без фанатского хейта

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

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Бокс-офис США: «Годзилла против Конга» продолжает дежурно лидировать
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