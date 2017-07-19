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Телохранитель киллера | Трейлеры
Трейлер 3 New :: 19.07.17 ссылка на ролик
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Название фильма: Телохранитель киллера
Оригинальное название: Hitman's Bodyguard
Прокат в России фильма "Телохранитель киллера": 17 августа 2017 года
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О фильме "Телохранитель киллера":
Топовый телохранитель получает нового клиента: киллера, который собирается давать показания в суде.
В ролях: Райан Рейнольдс, Сэмьюэл Л. Джексон.
Режиссёр: Патрик Хьюджес.
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Жанр: ББПЕ
Прокат в России: 27 июля 2017 года
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