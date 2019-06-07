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Тёмные начала | Трейлеры

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Русский трейлер New :: 07.06.19


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Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
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» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Тёмные начала":

BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.

В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).

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Тёмные начала:

Тёмные начала
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 1
трейлеры: 2

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