  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2019 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2018 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Каннский кинофестиваль 2019: фоторепортаж

Тёмные начала | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Тизер New :: 19.05.19


Ссылки по теме:
Рецензия » Ребята и зверята Роман КОРНЕЕВ
Николь Кидман и Дэниел Крейг в сказочном фэнтэзи «Золотой компас», кадры (131 фото)
Киноблог » Бокс-офис США: 7-9 декабря, «Золотой компас» в одиночку идёт на север

 
Поставьте фильму оценку!
Запостить в ЖЖ Поделиться на Одноклассниках Добавить на Facebook Запостить в Li.ru Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Тёмные начала
Оригинальное название: His Dark Materials
Планы выпуска: 2019 год
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
» Сериалы » Фэнтэзи
О сериале "Тёмные начала":

BBC, HBO и New Line объединились для фэнтэзийного сериала по мотивам «Тёмных начал» Билла Пуллмана. Ранее попытка создания кинофраншизы провалилась по итогам съёмок фильма «Золотой компас». Уже анонсировано два сезона.

В ролях: Джеймс Макавой, Рут Уилсон. Режиссёр: Том Хупер («Король говорит»).

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Энгри бёрдс в кино 2Битва за ЗемлюЧеловек-Паук: вдали от домаАладдинЛюди Икс: Тёмный ФениксМалефисента: Владычица тьмыДжон Уик 3Тайная жизнь домашних животных 2
Недавние громкие новинки:
Война АнныМстители 4: ФиналМиллиардКладбище домашних животныхОчень странные делаМыКапитан МарвелАлита: Боевой ангел

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Тёмные начала Тизер
Хранители Русский тизер
Чёрное зеркало Трейлер, 5 сезон
Игра престолов Фанатский ролик 2
Хранители Тизер
Игра престолов Фанатский ролик
Рассказ служанки 3 сезон, трейлер
» 3 сезон, русский трейлер
Игра престолов Эмилия Кларк косплеит Джона Сноу
» Дублированный ролик о съёмках 2
» Музыкальное видео
» Дублированный ролик о съёмках
» Кросс-промо с «Улицей Сезам»
Пацаны Тизер
» Тизер-трейлер R
 
Новые трейлеры:
Тёмные начала Тизер
Тварь Трейлер
Человек-Паук: вдали от дома Влог
Хранители Русский тизер
Рокетмен Репортаж с премьеры в Каннах
Падение ангела Трейлер
Гори, гори ясно Отрывок 2
Рокетмен Отрывок 2
» Дублированный отрывок
Чёрное зеркало Трейлер, 5 сезон
Энгри бёрдс в кино 2 Репортаж с премьеры к Каннах
Человек-Паук: вдали от дома Пародийный трейлер
Мёртвые не умирают Трейлер R
Аладдин Дублированный TV-ролик
» Дублированный TV-ролик
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2018
Новинки кино: 2019 май июнь июль август
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Тёмные начала:

Тёмные начала
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 1
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Галерея: Каннcкий кинофестиваль 2019
14 мая на набережной Круазетт стартовал 72-й Каннский кинофестиваль. Смотр открылся картиной американского режиссёра Джима Джармуша «Мёртвые не умирают». В

Покемон. Детектив Пикачу: Райан Рейнольдс против всех
Райан Рейнольдс теперь как Николас Кейдж. Он подминает под себя любую роль. Его Пикачу, в отличие от самого фильма, прекрасен

Джон Уик 3: Великий беларус
Главный челлендж авторы нашли в том, как оригинальнее обставить следующий экшен-эпизод, и особенно в том, как не повторить самих себя

Отпетые мошенницы: Воровки на доверии
Шутка про «мусорное платье» остаётся единственным действительно самобытным изобретением авторов этого «женского римейка»

Железное небо 2: Грядущая Раса: Пользовательское соглашение
Для неофициального спин-оффа «Экспансии» это неплохо, но для большого экрана одного тирранозавра будет мало
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Тёмные начала, His Dark Materials new
постеров: 2, кадров: 1
» Тизер

18 мая, суббота

Рокетмен, Rocketman
кадров: +47
» Репортаж с премьеры в Каннах
» Отрывок 2
» Дублированный отрывок

Энгри бёрдс в кино 2, Angry Birds Movie 2
постеров: 2, кадров: +5
» Репортаж с премьеры к Каннах
» Отрывок
» Дублированный отрывок

Битва за Землю, Captive State
постеров: +1

Тварь new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Человек-Паук: вдали от дома, Spider-Man: Far From Home
» Влог
» Пародийный трейлер

Хранители
Хранители, Watchmen
» Русский тизер

17 мая, пятница

Падение ангела, Angel Has Fallen new
постеров: 1, кадров: 1
» Трейлер

Гори, гори ясно, BrightBurn
» Отрывок 2

16 мая, четверг

Чёрное зеркало, Black Mirror
» Трейлер, 5 сезон

15 мая, среда

Новости кино:
Открылся 72-й Каннский кинофестиваль
Каннский кинофестиваль 2019: фоторепортаж 14 мая на набережной Круазетт стартовал 72-й Каннский кинофестиваль...
Трейлеры, кадры, постеры:

Мёртвые не умирают, Dead Don't Die
» Русский трейлер
» Трейлер R
» Отрывок

Аладдин, Aladdin
» Дублированный TV-ролик
» Дублированный TV-ролик

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2019 фильмы 2019 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2019   фильмы 2018   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2018  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Реклама   
 

«Джон Уик 3», отзыв . Каннский кинофестиваль 2019, фоторепортаж . «Мстители 4: Финал», рецензия . «Железное небо 2: Грядущая Раса», отзыв . «Американские боги», 2 сезон, отзыв . «Академия «Амбрелла», отзыв . Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв . «Отпетые мошенницы», отзыв . «Покемон. Детектив Пикачу», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2019 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2018 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети  

Афиша кино: "Покемон. Детектив Пикачу", "Джон Уик 3", "Отпетые мошенницы", "Мстители 4: Финал", "Братство", "Коридор бессмертия", "Маугли дикой планеты", "Танцуй сердцем"
Новинки кино 2019: "Аладдин", "Гори, гори ясно", "Годзилла 2: Король монстров", "Тайная жизнь домашних животных 2", "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Рокетмен", "Люди в чёрном: Интернэшнл", "Дитя робота", "За мечтой"

2003-2019 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   