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Скрытые фигуры | Трейлеры

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Русский TV-ролик New :: 16.02.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Скрытые фигуры
Оригинальное название: Hidden Figures
Прокат в России фильма "Скрытые фигуры": 6 апреля 2017 года
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» Голливуд » Комедии » Семейные
О фильме "Скрытые фигуры":

Про команду чернокожих женщин, помогающую NASA успешно запустить первую космическую миссию.

В ролях: Тараджи Хенсон, Кевин Костнер.

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Скрытые фигуры:

Скрытые фигуры
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 2

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