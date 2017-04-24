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Название фильма: Человек со стальным сердцем

Оригинальное название: HHhH

О фильме "Человек со стальным сердцем":

Ещё один взгляд на операцию «Антропоид», во время которой чешское сопротивление смогло совершить успешное покушение на Рейнхарда Гейдриха. На этот раз наполовину биография самого Гейдриха и его семьи.

В ролях: Джейсон Кларк, Розамунд Пайк, Миа Васиковска, Джек Рейнор.

Режиссёр: Седрик Жименес.