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Человек со стальным сердцем | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Международный трейлер New :: 24.04.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Человек со стальным сердцем
Оригинальное название: HHhH
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О фильме "Человек со стальным сердцем":

Ещё один взгляд на операцию «Антропоид», во время которой чешское сопротивление смогло совершить успешное покушение на Рейнхарда Гейдриха. На этот раз наполовину биография самого Гейдриха и его семьи.

В ролях: Джейсон Кларк, Розамунд Пайк, Миа Васиковска, Джек Рейнор.

Режиссёр: Седрик Жименес.

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Человек со стальным сердцем:

Человек со стальным сердцем
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 1
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Наваждение: Обычные проблемы

Неизбежная кульминация, в которой ведущие актрисы начинают швырять друг дружку в мебель – остаётся в итоге единственной частью фильма, способной хоть как-то развлечь

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Девчонки: Финал: Пока-пока
Eсли бы все сериалы заканчивались вовремя, это была бы другая, лучшая вселенная, которую мы просто не заслужили
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