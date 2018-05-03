После короткого уикенда отечественный прокат, оставленный без толкового лидера, попытался за три дня майских выходных отыграться за недополученную накануне прибыль...

Расчёт минкульта, отодвинувшего у нас премьеру «Войны бесконечности», взорвавшей в минувшие выходные международный прокат...

То, что за океаном, да и во всём мире, уикенд пройдёт под флагом «Марвел», было очевидно задолго до старта кинокомикса «Мстители: Война...