|
Реинкарнация | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры: 3 | в ролях
Русский трейлер New :: 12.04.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Реинкарнация
Оригинальное название: Hereditary
Прокат в России фильма "Реинкарнация": 7 июня 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Ужасы и мистика
О фильме "Реинкарнация":
Тони Коллетт и Гэбриел Бирн в фильме ужасов про не совсем умершую бабушку.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Реинкарнация:
Тихое место: Страна немых
Гоголь. Вий: Позовите спецэффект
Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Жажда смерти: Защищатель
Другая сторона: Берлин-Берлин
Директор по контенту стриминг-сервиса Netflix Тед Сарандос в интервью Variety заявил, что фильмы производства Netflix не будут участвовать в программе 71-го Каннского...
» Отрывок
11 апреля, среда
Мег: Монстр глубины, Meg new
Прокат в России: 9 августа 2018 года
10 апреля, вторник
Катрин Денёв и Жюльет Бинош получили главные роли в новой картине японского режиссёра Хирокадзу Корээды...
Продюсерская компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова начала производство драмы «Дылда» Кантемира Балагова...
Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
9 апреля, понедельник
Сегодня, 9 апреля, исполняется 85 лет знаменитому французскому актёра Жану-Полю Бельмондо...
Отечественный прокат, делавший главную ставку на старт второй части теперь уже заявленной трилогии «Гоголь...
|
|
|
|
|
«Гоголь. Вий», отзыв «Тихое место», отзыв Сериал «Другая сторона», отзыв «Первому игроку приготовиться», отзыв «Жажда смерти», рецензия «Конец ***го мира», отзыв «Тебя здесь никогда не было», отзыв «Аннигиляция», рецензия «Я сражаюсь с великанами», отзыв «Тихоокеанский рубеж 2», отзыв «Не в себе», отзыв Оскар-2018, фото церемонии