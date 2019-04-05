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Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы | Трейлеры

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О съёмках 2 New :: 05.04.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы
Оригинальное название: Hellboy
Прокат в России фильма "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы": 11 апреля 2019 года
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О фильме "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы":

Перезапуск франшизы о Красном расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где ему предстоит сразиться с мстительной Кровавой королевой.

Режиссёр: Нил Маршалл (сериал «Константин»). В ролях: Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Милла Йовович, Йен Макшейн.

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Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы:

Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы
постеры фильма: 6
кадры из фильма: 39
трейлеры: 20

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