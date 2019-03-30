|
Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы | Трейлеры
Дублированный TV-ролик 2 New :: 30.03.19 ссылка на ролик
Ссылки по теме:
Колонка редактора » Прелюдия к «Хоббиту» Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Прохожий парень краснокожий Елена ПРАВДА
Шутливый кинокимикс Гильермо дель Торо про парня из пекла «Хеллбой 2: Золотая армия», кадры
Название фильма: Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы
Оригинальное название: Hellboy
Прокат в России фильма "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы": 11 апреля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы":
Перезапуск франшизы о Красном расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где ему предстоит сразиться с мстительной Кровавой королевой.
Режиссёр: Нил Маршалл (сериал «Константин»). В ролях: Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Милла Йовович, Йен Макшейн.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы:
Мы: И они
Чудотворцы: Офисный рай
Любовь, смерть и роботы: Фантастика и котики
Закатать в асфальт: Ночь длинна
Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
29 марта, пятница
28 марта, четверг
27 марта, среда
|
|
|
|
|
«Мы», рецензия Сериал «Чудотворцы», отзыв Сериал «Любовь, смерть и роботы», отзыв Оскар: фоторепортаж «Тройная граница», отзыв «Академия «Амбрелла», отзыв «Закатать в асфальт», рецензия «Зелёная книга», рецензия «Рождённый стать королём», отзыв «Как приручить дракона 3», отзыв «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв