|
Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы | Трейлеры
Отрывок New :: 21.03.19 ссылка на ролик
Ссылки по теме:
Колонка редактора » Прелюдия к «Хоббиту» Роман КОРНЕЕВ
Рецензия » Прохожий парень краснокожий Елена ПРАВДА
Шутливый кинокимикс Гильермо дель Торо про парня из пекла «Хеллбой 2: Золотая армия», кадры
Название фильма: Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы
Оригинальное название: Hellboy
Прокат в России фильма "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы": 11 апреля 2019 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2019 список, новинки кино
О фильме "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы":
Перезапуск франшизы о Красном расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где ему предстоит сразиться с мстительной Кровавой королевой.
Режиссёр: Нил Маршалл (сериал «Константин»). В ролях: Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Милла Йовович, Йен Макшейн.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы:
Тройная граница: Замаскировались
Рождённый стать королём: За маму, папу и страну
Капитан Марвел: Мисс Мар-Велл в тылу врага
Если Бил-стрит могла бы заговорить: Молодые американцы
Академия «Амбрелла»: Всё переделать
20 марта, среда
19 марта, вторник
18 марта, понедельник
После ударного уикенда 8 марта российский прокат традиционно остался без значимых релизов, потому главным вопросом недели был объём падений прежних лидеров и в первую...
|
|
|
|
|
Сериал «Академия «Амбрелла», отзыв Оскар-2019: фоторепортаж церемонии «Рождённый стать королём», отзыв «Как приручить дракона 3», отзыв «Тройная граница», отзыв «Алита», рецензия «Наркокурьер», отзыв «Власть», рецензия «Зелёная книга», рецензия «Громкая связь», отзыв «Реальный детектив», 3 сезон, отзыв «Завод», рецензия