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Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы | Трейлеры
Русский минутный трейлер New :: 16.02.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы
Оригинальное название: Hellboy
Прокат в России фильма "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы": 11 апреля 2019 года
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О фильме "Хеллбой: Возрождение Кровавой королевы":
Перезапуск франшизы о Красном расскажет о путешествии Хеллбоя в Англию, где ему предстоит сразиться с мстительной Кровавой королевой.
Режиссёр: Нил Маршалл (сериал «Константин»). В ролях: Дэвид Харбор («Очень странные дела»), Милла Йовович, Йен Макшейн.
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