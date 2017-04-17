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Название фильма: Рейд: Пуля в голове

Оригинальное название: Headshot

О фильме "Рейд: Пуля в голове":

Главный герой должен вернуть себе память в то время, когда на него открыта охота. К дилогии «Рейд» фильм никакого отношения не имеет, это креатив наших прокатчиков, но он интересен ценителям жанра и сам по себе.

В главной роли: Ико Ювайс.