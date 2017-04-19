Рецензия: Только боль

Никита КОМАРОВ , 19 апреля 2017

«Пуля в голове» не только не имеет никакого отношения к обоим «Рейдам» чисто формально (сколько бы лишних тысяч рублей ни рассчитывали добыть за счёт локализованного названия наши прокатчики), но и безошибочно отличается от них стилистически и даже идейно, причём проигрывая в этом как молниеносному первому фильму, так и страдавшему манией величия второму.

Ико Ювайс, с годами понемногу набирающий харизму, вновь занимает центральное место в кадре и вместе со своей командой ставит боевые сцены, но смена режиссёра не проходит незамеченной. Если Гарет Эванс в снятом им брутальном экшне всякий раз умел подчёркивать подготовку, дисциплину и скорость и находить в этом свою красоту, то Кимо Стамбол и Тимо Тьяджанто (они же «братья Мо»), до этого снявшие один слэшер и один кровожадный триллер о серийных убийцах, в своей третьей полнометражке не ушли далеко и соорудили, по сути, ещё один слэшер — только ножи и бензопилы в нём преимущественно (но не целиком) заменяются конечностями и огнестрелами.

И поскольку любовь режиссёров что к кровопусканию, что к долгому созданию поводов для него (все их фильмы минут на 20 длиннее необходимого) продолжает превосходить их талант, то в «Пуле в голове» им недостаточно просто поместить Ювайса в стандартную роль выброшенного на берег героя боевика с амнезией. Сначала они тратят время, подготавливая его к грядущему членовредительству (за двухминутной сценой, в которой герой без сознания лежит в больнице, следует диалог «Где я?» — «В больнице») и параллельно отвлекаясь на комиксового главного злодея с его армией шестёрок, затем — превращают почти каждую экшн-сцену в резню, где интрига строится на том, не сгорит ли кто заживо и не расстреляют ли в упор женщин и детей, и кровь льётся из ртов в любовном слоу-мо.

В процессе вырисовывается пара-тройка колоритных второстепенных персонажей (в том числе Джули Эстелль, звезда дебюта братьев Мо и девушка с молотками из «Рейда 2»), а вокруг них — мир, в котором все либо уже являются волками и садистами, либо должны ими стать, чтобы выжить; этой участи не избегает даже милая девушка-врач, в какой-то момент тоже вынужденная взять автомат и с животным криком открыть огонь по выродкам, только чтобы тут же вновь обнять главного героя и вернуть его и себя к свету. Один из диалогов ближе к концовке намекает на то, что авторы готовятся привести всё это к осознанному высказыванию. Но для самокритики здесь уже слишком поздно, и сделать фильм более осмысленным и менее утомительным она все равно не может.