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Счастливого нового дня смерти | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 2 New :: 23.02.19 ссылка на ролик

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Название фильма: Счастливого нового дня смерти
Оригинальное название: Happy Death Day 2U
Прокат в России фильма "Счастливого нового дня смерти": 28 февраля 2019 года
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О фильме "Счастливого нового дня смерти":

История Кристофера Лэндона о счастливом дне смерти продолжается на новом уровне сложносочинённости и с куда большим количеством юмора.

В главной роли по-прежнему Джессика Рот.

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Счастливого нового дня смерти:

Счастливого нового дня смерти
постеры фильма: 3
кадры из фильма: 6
трейлеры: 4

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