«Нелюбовь» Звягинцева выдвинули на соискание «Оскара» Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» фильм Андрея Звягинцева...

Собибор new

Тренер new

Стартовали съёмки пилота сериала «Хранители» Телеканал HBO перешёл к активной фазе разработки сериала «Хранители» по одноимённому комиксу Алана Мура и Дэйва Гиббонса 1980-х годов...

Исполнилось 15 лет со дня гибели Сергея Бодрова-младшего Сегодня исполняется 15 лет со дня гибели съёмочной группы фильма «Связной», попавшей под селевой поток...