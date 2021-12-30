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Рука Бога | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский тизер New :: 30.12.21

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Все ролики фильма "Рука Бога" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Рука Бога
Оригинальное название: Hand of God
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О фильме "Рука Бога":

Паоло Соррентино («Великая красота», «Молодой Папа») снял для «Нетфликс» полуавтобиографическую драму об Италии 80х.

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Рука Бога:

Рука Бога
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Колесо Времени: Тот-Кто-Приходит-С-Рассветом
На выходе получается мыльная каша на фоне относительно неплохо нарисованных задников с редкими вкраплениями внятного экшна и с нулевой харизмой большинства персонажей

Не смотрите вверх: Социальные медиа
Нас всех ждёт грустное и запоздалое осознание того, что ты не можешь избавиться от проблем, просто зажмурившись, как бы тебе не хотелось о них позабыть

Тик-так, бум!: Пой, Гарфилд, пой
Классический биографический фильм, который не сильно впечатляет как мюзикл, но обладает сердцем

Матрица: Воскрешение: К чертям семью + подкаст
Лане Вачовски плевать. Заставив нас всех сходить на это дурацкое кино, она сказала то, что хотела

Ведьмак: 2 сезон. Гори, гори
Кэвилл — последний бастион этого сериала, и конечно, фанаты будут смотреть его, даже проклиная, пока не испортился образ Геральта
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