Название сериала: Рассказ служанки

Оригинальное название: Handmaid's Tale

О сериале "Рассказ служанки":

Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.

В главной роли: Элизабет Мосс.