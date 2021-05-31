|
Рассказ служанки | Трейлеры
о сериале: рецензия | отзыв | кадры: 58 | трейлеры: 19 | постеры: 10 | в ролях
Дублированное интервью New :: 31.05.21
Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
... » Фантастические
О сериале "Рассказ служанки":
Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.
В главной роли: Элизабет Мосс.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Рассказ служанки:
Тихое место 2: Ходячие слуханцы
Круэлла: Эстелла против всех
Друзья: Воссоединение: И в музей
Армия мертвецов: Это личное + видеоподкаст
Форсаж 9: Гадкий Торетто
30 мая, воскресенье
Распугавший всех возможных конкурентов-тяжеловесов, скоропостижно перенесённых на начало лета, лидер «Форсаж 9» должен был теперь вывозить прокат...
28 мая, пятница
27 мая, четверг
26 мая, среда
Зак Снайдер решил открыть новую страницу своего творчества, вернувшись к жанру зомбо-триллера, с которого когда-то начинал...
|
|
|
|
|
«Круэлла», рецензия «Форсаж 9», рецензия «Тихое место 2», отзыв «Армия мертвецов», подкаст «Кислород», отзыв «Женщина в окне», отзыв «Гнев человеческий», рецензия «Друзья: Воссоединение», рецензия «Пила: Спираль», отзыв «Любовь, смерть и роботы 2», отзыв Unicon 2021, косплей, фото «Наследие Юпитера», отзыв «Неуязвимый», подкаст