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Рассказ служанки | Трейлеры
о сериале: рецензия | отзыв | кадры: 58 | трейлеры: 18 | постеры: 10 | в ролях
Интервью 2 New :: 30.04.21
Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
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О сериале "Рассказ служанки":
Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.
В главной роли: Элизабет Мосс.
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