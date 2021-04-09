  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Видеоподкаст «Мы ругаем» #4: «Майор Гром: Чумной Доктор»

Рассказ служанки | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

4 сезон, русский трейлер 2 New :: 09.04.21


Все ролики сериала "Рассказ служанки" (13)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название сериала: Рассказ служанки
Оригинальное название: Handmaid's Tale
Планы выпуска: 2017 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Сериалы » Драматические
        ... » Фантастические
О сериале "Рассказ служанки":

Постапокалиптический сериал Hulu по мотивам одноимённого романа Маргарет Этвуд, где человечество практически потеряло способность рожать детей. Главная героиня — редкое исключение, и теперь она стала «служанкой» — одной из наложниц, рожающих детей для командоров североамериканского тоталитарно-религиозного государства Галаад вместо их бесплодных жён.

В главной роли: Элизабет Мосс.

На главную | Новинки кино
Превью галереи кадров целиком

Новинки кино:
ЧернобыльОхотники за привидениями: наследникиМайор Гром: Чумной ДокторГнев человеческийЧёрная ВдоваОтряд Самоубийц: Миссия НавылетПоступь хаосаПила: Спираль
Недавние громкие новинки:
Годзилла против КонгаЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегдаБладшот

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Сериалы":
Рассказ служанки 4 сезон, русский трейлер 2
Наследие Юпитера Трейлер
» Русский трейлер
Локи Трейлер 2
» Отрывок
Ведьмак О съёмках, сезон 2
Дальний космос Русский трейлер
Рассказ служанки 4 сезон, трейлер
Рик и Морти Трейлер, сезон 5
Солнечные противоположности Трейлер R, сезон 2
Сокол и Зимний солдат О съёмках 2
Дальний космос Трейлер
Игрушка для взрослых Русский трейлер
ВандаВижн Честный трейлер
» О съёмках
 
Новые трейлеры:
Рассказ служанки 4 сезон, русский трейлер 2
Женщина в окне Русский онлайн-трейлер
Чернобыль Музыкальное видео Аллы Пугачевой
Женщина в окне Онлайн-трейлер
Те, кто желает мне смерти Русский трейлер
» Трейлер
Охотники за привидениями: наследники Отрывок
» Дублированный отрывок
Майор Гром: Чумной Доктор Видеоподкаст "Мы ругаем"
Наследие Юпитера Трейлер
» Русский трейлер
Майор Гром: Чумной Доктор Отрывок
Круэлла Трейлер
» Русский трейлер
Игры шпионов Трейлер 2
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 апрель май июнь июль
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Рассказ служанки:

Рассказ служанки
постеры сериала: 10
кадры из сериала: 58
трейлеры: 13

Рецензии и обзоры

Мортал комбат: Фигалити
Лю Канг, Джакс, Горо и присные — ребята, конечно, культовые, но средний возраст тех, кто играл в них ещё в начале девяностых, сейчас приближается к пятидесяти

Майор Гром: Чумной Доктор: Сила в кепке + видеоподкаст
Народ у авторов злобен, тёмен, и вообще терпила по жизни. Дай ему волю, он же сразу начнёт всё вокруг жечь. Это и многое другое обсуждаем в нашем видеоподкасте

Годзилла против Конга: В сверхтяжёлом весе + подкаст
Каждому из монстров дадут свою собственную историю с теориями заговора и милыми девочками, но всё бесполезно

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст
Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино
Ещё рецензии


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Майор Гром: Чумной Доктор», отзыв + видеоподкаст . «Годзилла против Конга», рецензия + подкаст . «Никто», отзыв . «Гениальное ограбление», отзыв . «Райя и последний дракон», отзыв . «Мортал комбат», отзыв . «Поступь хаоса», отзыв . «Трафик», отзыв . «Звёздный рубеж», отзыв . «ВандаВижн», подкаст . «Лига Справедливости Снайдера», подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Мортал Комбат", "Майор Гром: Чумной Доктор", "Годзилла против Конга", "100% Волк", "Будь моим Кириллом", "Райя и последний дракон", "Пальма", "Никто"
Новинки кино 2021: "Гениальное ограбление", "Чернобыль", "Гнев человеческий", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Круэлла", "Лука", "Миньоны: Грювитация"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   