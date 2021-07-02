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Хэллоуин убивает | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 02.07.21
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Название фильма: Хэллоуин убивает
Оригинальное название: Halloween Kills
Прокат в России фильма "Хэллоуин убивает": 21 октября 2021 года
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О фильме "Хэллоуин убивает":
Сиквел «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина, который продолжает историю противостояния персонажей Джона Карпентера Майкла Майерса и Лори Строуд.
В роли последней по-прежнему Джейми Ли Кёртис.
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