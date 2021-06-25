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Хэллоуин убивает | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 25.06.21


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Название фильма: Хэллоуин убивает
Оригинальное название: Halloween Kills
Прокат в России фильма "Хэллоуин убивает": 21 октября 2021 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Хэллоуин убивает":

Сиквел «Хэллоуина» Дэвида Гордона Грина, который продолжает историю противостояния персонажей Джона Карпентера Майкла Майерса и Лори Строуд.

В роли последней по-прежнему Джейми Ли Кёртис.

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Хэллоуин убивает:

Хэллоуин убивает
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 4
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Сластёна: Мальчик с оленьими рогами: Пусть мама услышит, пусть мама придёт
Авторы так и не собираются определяться, это у них детское кино для взрослых или взрослое кино для детей

Мейр из Исттауна: Убийства нашего городка
Какая бы жесть ни происходила, тут все будут вести себя как плюшевые зайцы, а семья в любом случае будет стоять на первом месте

Бесконечность: Амнезия в анамнезе
В ход идут мёртвые персонажи, произвольные фантдопущения, ещё более рандомные локации для показательных боёв на мечах в лучах заката

Рассказ служанки: 4 сезон: Возвращение в невинность
Кающиеся экс-тётушки, мстительные бывшие служанки, продолжающие прибираться марфы и холодный бездушный самцовый мир

Звук металла: Другим человеком стал
Реально живое, уверенное в себе кино, которое прекрасно понимает, какого эффекта оно хочет добиться, и добивается этого
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Хэллоуин убивает, Halloween Kills new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Аннетт, Annette new
постеров: 2, кадров: 2
» Трейлер

Шан-Чи и легенда Десяти колец, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
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Лучшие комментарии:
Сластёна: Мальчик с оленьими рогами : Нет | BadGary
Посмотрел три серии и на этом завершил просмотр. Больше всего в фильмах и сериалах, последнее время, меня бесит наигранность и глупость... далее

24 июня, четверг
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