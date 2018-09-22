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Хэллоуин | Трейлеры

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер 3 New :: 22.09.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Хэллоуин
Оригинальное название: Halloween
Прокат в России фильма "Хэллоуин": 18 октября 2018 года
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» Голливуд » Ужасы и мистика
О фильме "Хэллоуин":

Джейми Ли Кёртис возвращается к своей дебютной роли в прямом сиквеле легендарного фильма Джона Карпентера, снятом 40 лет спустя.

Режиссёр: Дэвид Гордон Грин.

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Хэллоуин:

Хэллоуин
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 8
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Проклятие монахини: Миссия в Румынии

Неспособность фильма сбавить обороты подводит его в другие моменты. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу. Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться

Мэнди: Эпохальное
Перед нами доказательство, что великолепие «Чёрной радуги» не было случайностью, но не более того

Касл-Рок: Генри Дивер, эсквайр
Однажды зритель выясняет, что на самом деле это история про параллельные реальности вроде немецкой «Тьмы»

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Смело забыть как ересь и вопиющий неканон, причём предельно идиотский даже по меркам жанрового кино
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