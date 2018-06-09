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Хэллоуин | Трейлеры
о фильме: кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 09.06.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Хэллоуин
Оригинальное название: Halloween
Прокат в России фильма "Хэллоуин": 18 октября 2018 года
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О фильме "Хэллоуин":
Джейми Ли Кёртис возвращается к своей дебютной роли в прямом сиквеле легендарного фильма Джона Карпентера, снятом 40 лет спустя.
Режиссёр: Дэвид Гордон Грин.
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