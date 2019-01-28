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Громкая связь | Трейлеры
о фильме: кадры: 13 | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Трейлер 2 New :: 28.01.19 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Прокат в России фильма "Громкая связь": 14 февраля 2019 года
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О фильме "Громкая связь":
Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. «Квартет И» переснял итальянскую комедию «Идеальные незнакомцы».
В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачёва, Анастасия Уколова.
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