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О фильме "Громкая связь":

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. «Квартет И» переснял итальянскую комедию «Идеальные незнакомцы».

В ролях: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачёва, Анастасия Уколова.