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Гринч | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
Русский трейлер 3 New :: 01.10.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Гринч
Оригинальное название: Grinch
Прокат в России фильма "Гринч": 20 декабря 2018 года
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О фильме "Гринч":
Продюсеры «Гадкого я» Крис Меледандри и Крис Рено представляют анимационную версию классической истории про Гринча в озвучке Бенедикта Камбербэтча. Композитор: Дэнни Эльфман.
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