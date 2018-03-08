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Гринч – похититель Рождества | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Трейлер New :: 08.03.18 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Гринч – похититель Рождества
Оригинальное название: Grinch
Прокат в России фильма "Гринч – похититель Рождества": 27 декабря 2018 года
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О фильме "Гринч – похититель Рождества":
Продюсеры «Гадкого я» Крис Меледандри и Крис Рено представляют анимационную версию классической истории про Гринча в озвучке Бенедикта Камбербэтча. Композитор: Дэнни Эльфман.
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