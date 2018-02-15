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Гринч – похититель Рождества | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-детям Рецензии в разделе Лучшие

TV-ролик New :: 15.02.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Гринч – похититель Рождества
Оригинальное название: Grinch
Прокат в России фильма "Гринч – похититель Рождества": 27 декабря 2018 года
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О фильме "Гринч – похититель Рождества":

Продюсеры «Гадкого я» Крис Меледандри и Крис Рено представляют анимационную версию классической истории про Гринча в озвучке Бенедикта Камбербэтча. Композитор: Дэнни Эльфман.

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Гринч – похититель Рождества:

Гринч – похититель Рождества
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Смерть Сталина: Зеркало

В этом кино нет клоунов. Вата — да, есть, как она есть и в жизни. На всех уровнях. Ианнуччи не делал комедию про придурков. Он делал разоблачение

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