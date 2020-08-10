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Гренландия | Трейлеры

Трейлеры » Фильм-катастрофа Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный TV-ролик 2 New :: 10.08.20

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Название фильма: Гренландия
Оригинальное название: Greenland
Прокат в России фильма "Гренландия": 20 августа 2020 года
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» Блокбастеры » Фильм-катастрофа
О фильме "Гренландия":

Джерард Батлер, Морена Баккарин в фильме-катастрофе о приближающейся комете.

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Гренландия:

Гренландия
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Академия «Амбрелла»: Сезон 2: Они убили Кеннеди
Герои стали менее самовлюблёнными, а сам сериал большую часть времени удачно лавирует между жанрами, но делает это достаточно бесцельно

Неистовый: Их жизни не важны
Героиня реально жалкая. Все её проблемы — не от хмыря на дороге, а от банальной неспособности делать своё дело, не перекладывая проблемы на других

Премьеры августа: «Неистовый», «Агент Ева», «Вратарь Галактики»
Два главных кандидата на открытие кинотеатров «Мулан» и «Довод» в последний момент отложены до более полноценного старта кинопроката

Опасный элемент: Радий и полоний
Будь это мини-сериал, возможно бы и прокатило. Но это кино, полный метр, снятый для большого экрана, и в таком виде не выдерживает никакой критики

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»
Ещё рецензии

Обновления
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Гренландия, Greenland
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» Дублированный TV-ролик

9 августа, воскресенье
Кинокасса России: «Неистовый» возглавляет столичный прокат
Если неделю назад прокат в столичном регионе стартовал лишь частично, то на отчётной неделе уикенд уже был полноценно четырёхдневным...

8 августа, суббота
Трейлеры, кадры, постеры:

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