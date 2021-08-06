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Легенда о зеленом рыцаре | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Русский TV-ролик 2 New :: 06.08.21

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Все ролики фильма "Легенда о зеленом рыцаре" (8, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Легенда о зеленом рыцаре
Оригинальное название: Green Knight
Прокат в России фильма "Легенда о зеленом рыцаре": 26 августа 2021 года
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» Голливуд » Фэнтэзи
О фильме "Легенда о зеленом рыцаре":

Дев Патель в фэнтэзи о наследнике Короля Артура сэре Гавейне.

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Легенда о зеленом рыцаре:

Легенда о зеленом рыцаре
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 8

Рецензии и обзоры

Полночь на злаковом поле: Недалеко от Пенсаколы
Меган в юбчонке на кровати мотеля. Меган в кандалах в сарае. Тут вообще всё очень необязательное и для проформы

Круиз по джунглям: Конкистадоры реки Амазонки
Вместо пиратов с их проклятием — конкистадоры с их проклятием, вместо Элизабет Свонн — Эмили Блант, наконец, вместо капитана Джека Воробья — шкипер Фрэнк

Красотка на взводе: Белая вдова
Фильму удаётся легко обстёбывать вечный надрыв митушниц, не забывая, впрочем, бить каждого встреченного мудака по яйцам

Время: Это старость + подкаст
Допремьерным промо любой личной работы Шьямалана верить нельзя. Его личные работы — это всегда кот в мешке

Кроваво-красное небо: Девушка с укусом вампира
Начиная со второй половины кино окончательно разваливается, внезапно превращаясь в очень дурнопоставленный зомботрэш
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Мужские слёзы, Cry Macho new
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