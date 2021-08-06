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Легенда о зеленом рыцаре | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 8 | постеры | в ролях
Русский TV-ролик New :: 06.08.21
Название фильма: Легенда о зеленом рыцаре
Оригинальное название: Green Knight
Прокат в России фильма "Легенда о зеленом рыцаре": 26 августа 2021 года
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О фильме "Легенда о зеленом рыцаре":
Дев Патель в фэнтэзи о наследнике Короля Артура сэре Гавейне.
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