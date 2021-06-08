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Легенда о зеленом рыцаре | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 08.06.21


Все ролики фильма "Легенда о зеленом рыцаре" (3, из них 3 новых)

 
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Название фильма: Легенда о зеленом рыцаре
Оригинальное название: Green Knight
Прокат в России фильма "Легенда о зеленом рыцаре": 26 августа 2021 года
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» Голливуд » Фэнтэзи
О фильме "Легенда о зеленом рыцаре":

Дев Патель в фэнтэзи о наследнике Короля Артура сэре Гавейне.

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Легенда о зеленом рыцаре:

Легенда о зеленом рыцаре
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Круэлла: Эстелла против всех + видеоподкаст

Сложный, многогранный приквел, с характерами, вотэтоповоротами, похоронами, гэгами, и в конце концов отсылочками к оригиналу, которые пусть и выглядят сугубым ретконом, но весьма неплохим

Тихое место 2: Ходячие слуханцы
В оригинале монстряшек было мало, и они не высовываются до самого финала, тут же они нам буквально садятся на лицо

Друзья: Воссоединение: И в музей
Это даже не современное лайв-шоу с динамичными камерами и виртуальными декорациями, мы получили банальный фильм о съёмках

Армия мертвецов: Это личное + видеоподкаст
Через Батисту Снайдер прямым текстом много раз просит прощения у дочери, что его не было рядом

Форсаж 9: Гадкий Торетто
Про папу-гонщика, брата-угонщика и вообще про то, что ради семьи и кадык вырвешь, и на кичу заедешь
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Трейлеры, кадры, постеры:

Легенда о зеленом рыцаре, Green Knight new
постеров: 1, кадров: 3
» Русский трейлер
» Трейлер
» Тизер-трейлер

Без резких движений, No Sudden Move
постеров: 1
» Трейлер

Ограбление по-джентльменски, Misfits
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» Русский минутный трейлер

Круэлла
Круэлла, Cruella
Прокат в России: 3 июня 2021 года
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» Промо-ролик
» Дублированный промо-ролик 2
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Телохранитель жены киллера, Hitman's Wife's Bodyguard
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» Русский TV-ролик 2
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Локи, Loki
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Сладкоежка: Мальчик с оленьими рогами, Sweet Tooth new
постеров: 1, кадров: 10
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7 июня, понедельник
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Заклятие 3: По воле дьявола, Conjuring 3: The Devil Made Me Do It new
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«Круэлла», подкаст . «Форсаж 9», рецензия . «Тихое место 2», отзыв . «Армия мертвецов», подкаст . «Кислород», отзыв . «Женщина в окне», отзыв . «Гнев человеческий», рецензия . «Друзья: Воссоединение», рецензия . «Пила: Спираль», отзыв . «Любовь, смерть и роботы 2», отзыв . Unicon 2021, косплей, фото . «Наследие Юпитера», отзыв . «Неуязвимый», подкаст .
 
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