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Зелёная книга | Трейлеры
Отрывок New :: 04.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Зелёная книга
Оригинальное название: Green Book
Прокат в России фильма "Зелёная книга": 24 января 2019 года
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О фильме "Зелёная книга":
Байопик-драмком Питера Фаррелли про афроамериканского пианиста, нанявшего в качестве водителя во время гастрольного тура по американскому Югу в 1960х работягу-вышибалу итальянского происхождения.
В ролях: Махершала Али, Вигго Мортенсен.
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