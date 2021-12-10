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Великая | Трейлеры
о сериале: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 7 | постеры | в ролях
О съёмках 2, 2 сезон New :: 10.12.21
Название сериала: Великая
Оригинальное название: Great
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О сериале "Великая":
Эль Фэннинг и Николас Холт в костюмированном анти-историческом комедийном сериале о приключениях будущей Екатерины II Великой в пост-петровской России.
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