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Голиаф | Трейлеры
3 сезон, трейлер New :: 24.08.19
Название сериала: Голиаф
Оригинальное название: Goliath
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О сериале "Голиаф":
Сериал про некогда успешного адвоката, а ныне падшего человека и водителя скорой помощи. Однажды герой всё-таки получает шанс искупить вину и отомстить.
В главной роли: Билли Боб Торнтон.
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