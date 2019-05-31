Название фильма: Щегол

Оригинальное название: Goldfinch

О фильме "Щегол":

Экранизация романа лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт о мальчике, усыновлённом богатой семьёй после того, как его мать погибла во время взрыва в музее.

В ролях: Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Николь Кидман.