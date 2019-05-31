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Щегол | Трейлеры
о фильме: кадры: 7 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Трейлер New :: 31.05.19
Название фильма: Щегол
Оригинальное название: Goldfinch
Прокат в России фильма "Щегол": 12 сентября 2019 года
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О фильме "Щегол":
Экранизация романа лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт о мальчике, усыновлённом богатой семьёй после того, как его мать погибла во время взрыва в музее.
В ролях: Сара Полсон, Люк Уилсон, Джеффри Райт, Николь Кидман.
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