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Золотые выходы | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Тизер New :: 23.01.17 ссылка на ролик

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Название фильма: Золотые выходы
Оригинальное название: Golden Exits
Планы выпуска: 2017 год
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» Независимое кино » Мелодрамы
О фильме "Золотые выходы":

Главная героиня переезжает из Австралии в Штаты и своими поступками выявляет проблемы сразу в двух бруклинских семьях.

В ролях: Эмили Браунинг, Джейсон Шварцман, Мэри-Луиза Паркер.

Автор сценария и режиссёр: Алекс Росс Перри.

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Золотые выходы:

Золотые выходы
кадры из фильма: 2

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