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Годзилла 2: Король монстров | Трейлеры
о фильме: трейлеры: 6 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 21.01.19 ссылка на ролик
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Название фильма: Годзилла 2: Король монстров
Оригинальное название: Godzilla: King of the Monsters
Прокат в России фильма "Годзилла 2: Король монстров": 30 мая 2019 года
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О фильме "Годзилла 2: Король монстров":
Следующая часть похождений Годзиллы, в которой гигантский ящер встречается с некоторыми популярными монстрами из поп-культуры.
В ролях: Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Салли Хокинс.
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