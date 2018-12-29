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Стекло | Трейлеры

Трейлеры » Кино-комикс Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный TV-ролик New :: 29.12.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Стекло
Оригинальное название: Glass
Прокат в России фильма "Стекло": 17 января 2019 года
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О фильме "Стекло":
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Стекло:

Стекло
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 10
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

2018: Лучшие и худшие фильмы года

Подведение итогов года — весьма увлекательное занятие, особенно это касается кино, где вкусовщина традиционно правит бал. Прошедший год был непростым для киномана, иногда целые месяцы проходили без единой заметной премьеры

Птичий короб: Слепая зона
Авторки хватает лишь на разговоры и речной сплав, в то время как самое интересное тут — в классическом выживании посреди странных условий

Маугли: Одной крови
Натурализм моделек превратил весь зверинец в какой-то заштатный собачий приют, или трэшовый цирк животных

Американские животные: Экстрим-лайт
Фильм здорово стартует, небанально, лихо играя монтажными склейками и выгибая кинематографическую реальность, но потом начинает буксовать

Рома: Открытый космос
Инстинкты режиссёра слишком популистские, чтобы позволить его творению уйти в захватывающую абстракцию, но слишком отстранённые, чтобы сделать из него живую, насыщенную драму
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